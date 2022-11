The Witcher: i fan lanciano una petizione per chiedere il ritorno di Henry Cavill

The Witcher

La notizia che Henry Cavill verrà sostituito da Liam Hemsworth nella stagione 4 di The Witcher ha scatenato i commenti e le reazioni dei fan che hanno persino creato una petizione che ha già superato quota 26.000 firme.

Il progetto tratto dai romanzi di Andrzej Sapkowski racconta la storia di Geralt di Rivia, seguendone le avventure mentre è in corso una lotta tra regni e il mercenario cerca inoltre di proteggere una giovane principessa dotata di un incredibile potere.

Sul sito Change.org è ora stata lanciata la richiesta di riportare nel cast dello show targato Netflix la star britannica che, in passato, aveva espresso il suo impegno a interpretare fino alla fine il progetto guidato dalla showrunner Lauren Hissrich, che aveva immaginato una storia in grado di concludersi dopo sette stagioni.

I fan sostengono che Cavill abbia abbandonato lo show perché gli sceneggiatori avrebbero deciso di allontanarsi eccessivamente dal materiale originale.

La petizione sostiene che Netflix esista solo grazie agli abbonati e dovrebbe impegnarsi a creare dei contenuti in linea con le aspettative e i desideri degli spettatori, aggiungendo:

Sfortunatamente tutte le informazioni rese pubbliche fanno intendere che le decisioni del team della produzione siano completamente in opposizione con gli interessi dei fan.

La richiesta si conclude ribadendo:

Abbiamo dovuto già soffrire a causa del disastro rappresentato dal finale di Game of Thrones. Netflix non ripetere lo stesso errore di sostenere sceneggiatori e showrunner che si credono superiori al vero creatore delle storie che hanno dato loro il successo.

Che ne pensate della petizione per chiedere il ritorno di Henry Cavill in The Witcher? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Change.org