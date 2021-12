La stagione 2 diè disponibile da un paio di settimane su Netflix eha svelato di aver aggiunto alcunidai romanzi di Andrzej Sapkowski in alcune scene.

In un’intervista tradotta dal Redanian Intelligence, l’attore ha svelato di aver inserito qualche dialogo dei libri senza permesso, e senza consultarsi con nessuno all’interno del team al lavoro sulla nuova stagione:

C’è un frammento all’inizio di Blood of Elves dove Geralt perde conoscenza a Sodden Hill. In quel momento Geralt ha una visione e parla con la Morte. Poi, vengono pronunciate delle belle parole sull’attraversare un prato e la nebbia. Non c’era una scena del genere nella serie, e queste parole mi hanno affascinato con la loro poesia, erano così meravigliosamente ‘Sapkowski’ che volevo ci fossero. Volevo fossero parte del mio Geralt. Tuttavia, non mi andava di discutere a lungo se potevo aggiungere questo pezzo da qualche parte. Quindi l’ho fatto, ho detto le parole davanti alla telecamera ed ero pronto ad affrontare le conseguenze. Alla fine, la scena è rimasta e l’ho messa a segno nella stagione 2.

Potete vedere la scena in questione all’interno dell’episodio Something More della stagione 2 di The Witcher.

Vi ricordiamo nuovamente che la seconda stagione di The Witcher è disponibile su Netflix dal 17 dicembre 2021, di seguito la sinossi ufficiale:

The Witcher, serie fantasy basata sull’omonima saga bestseller, è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. La storia dei destini intrecciati di tre individui nel vasto mondo de Il Continente, dove umani, elfi, witcher, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e dove il bene e il male non sono facilmente identificabili. Nella seconda stagione, in arrivo entro la fine del 2021 su Netflix, convinto che Yennefer sia morta nell’epica battaglia di Colle Sodden, Geralt di Rivia porta Ciri nel luogo più sicuro che conosce, la sua casa d’infanzia, Kaer Morhen. Mentre i re, gli elfi, gli umani e i demoni del Continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, Geralt di Rivia deve proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il misterioso potere dentro di sé.

Avevate notato i dialoghi presi dai libri recitati da Henry Cavill nella stagione 2 di The Witcher? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità sul mondo di The Witcher grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book