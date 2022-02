Ci sarà anche l’tra ledella stagione 3 di, l’adattamento Netflix della fortunata serie di libri e videogiochi.

Stando al sito Redanian Intelligence, il set della serie sarà allestito in ben tre località europee: l’Italia, la Slovenia e la Croazia. Il sito ha dichiarato che le riprese cominceranno nel Sud Tirolo, qui in Italia, prima di spostarsi in Slovenia, e venir completate infine in Croatia. Nessuna di queste informazioni è stata confermata da Netflix per il momento, quindi valutate con la dovuta attenzione quanto appena letto. Freya Allen, la principessa Cirilla, è stata recentemente vista a un evento di Versace, vicino al Sud Tirolo.

Sempre Redanian Intelligence aveva comunicato che le riprese dovrebbero partire a marzo, e concludersi verso luglio o agosto, per poi passare al processo di post produzione. Non sappiamo ancora se la stagione 3 di The Witcher verrà distribuita in streaming nel 2022.

Vi ricordiamo che la seconda stagione di The Witcher è disponibile su Netflix dal 17 dicembre 2021.

Fonte: Comic Book