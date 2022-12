The Witcher: svelato il titolo del primo episodio della stagione 3

Lauren Hissrich ha svelato il titolo del primo episodio della stagione 3 di The Witcher.

L’episodio si intitolerà Shaerrawedd, e vedrà Geralt e Ciri arrivare alle rovine di Shaerrawedd dal romanzo Il Sangue degli Elfi.

Parlando con Entertainment Weekly, la showrunner ha parlato della creazione della location e dello sforzo che è stato fatto per assicurarsi fosse fatta bene:

Questo set è uno dei più grandi che abbiamo mai costruito. Era un set interno-esterno. Ogni ripresa è composta da effetti visivi. Ovviamente c’è un combattimento in corso, ma soprattutto, è questo grande spazio aperto. Ci sono blu screen ovunque, quindi stiamo dando gli ultimi ritocchi. L’episodio 1 è stato fatto per anni, ma ci è voluto così tanto tempo per ottenere l’ambientazione giusta. Penso che sia davvero importante per la storia.