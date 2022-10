The Young Pope potrebbe tornare sugli schermi con gli episodi della stagione 3 e, a rivelarlo, è stato il produttore Lorenzo Mieli durante un evento organizzato dal London Film Festival.

La collaborazione con Paolo Sorrentino è nata quando Mieli ha proposto al regista di essere un giudice a X-Factor:

Quella era la mia prima idea. Per fortuna per lui, ha detto di no, ma è stato tentato. Abbiamo trascorso un paio di giorni parlandone. Ma quella era la mia idea per X-Factor. Abbiamo provato a realizzare uno show davvero diverso con gusti molto diversi.

Mieli ha quindi aggiunto:

L’unica cosa che sapevo è che amavo la musica, quindi ho detto okay, ci proverò.

Dopo due pitch che non sono andati nel modo sperato, Mieli ha gettato le basi per un nuovo progetto che è diventato The Young Pope:

Mi ha proposto un’idea su un Papa, un papa americano, che fuma delle sigarette. Quello era il pitch e ho detto che era fantastico. Sembrava un pitch davvero buono.

Mieli ha quindi dichiarato che la serie potrebbe tornare sugli schermi:

C’è un’idea che ha Paolo e che forse potrebbe accadere. La terza e l’ultima stagione.

