Prime Video ha condiviso le prime foto di Them: The Scare, la stagione 2 della serie che ha debuttato nel 2021, annunciandone inoltre la data di uscita in streaming: giovedì 25 aprile in oltre 240 nazioni e territori in tutto il mondo.

La storia delle puntate inedite sarà nuovamente ambientata a Los Angeles, nel 1991. Al centro della trama ci sarà la detective Dawn Reeve, della polizia di Los Angeles, che deve occuparsi del sanguinoso omicidio di una donna che si occupava di alcuni ragazzi in affidamento. Dawn, scossa da quanto accaduto, è determinata a fermare l’assassino.

Little Marvin – che ha creato, prodotto ed è showrunner della serie – ha spiegato:

Volevamo unire il nostro amore per l’horror dando uno sguardo alla ricca storia e all’evoluzione di Los Angeles. Questo secondo capitolo è una nuova storia ambientata negli anni ’90, uno dei decenni più iconici del cinema, della musica e della moda, particolarmente a Los Angeles.

Nel cast ci saranno Deborah Ayorinde, Luke James, Pam Grier, Joshua J. Williams (Cloak & Dagger, Mudbound), Jeremy Bobb (The Continental, God’s Country), Wayne Knight (Seinfeld, Narcos), Carlito Olivero (This Is Me… Now, Escape Room: Tournament of Champions), Charles Brice (Homeland, The Blacklist, Watchmen), e Iman Shumpert (The Chi).

La serie è una co-produzione tra Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios.

Che ne pensate? Siete felici che sia stata annunciata la data di uscita della stagione 2 di Them?

Fonte: Bloody Disgusting

