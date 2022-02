This Is Us

sta per concludersi, ma il creatore Dan Fogelman ha svelato che non esclude la possibile realizzazione di unper proseguire la storia dei protagonisti.

Lo sceneggiatore e produttore ha infatti ammesso:

Non dico di no a nulla. Se possiamo ideare un film e possiamo farlo di nuovo insieme al cast tra un paio di anni, mi piacerebbe farlo. Non so cosa potrebbe essere perché chiudiamo la nostra storia nel finale della serie.

Fogelman ha inoltre sottolineato che non può essere certo dell’eventuale disponibilità delle star Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Sterling K. Brown, Susan Kelechi Watson, Justin Hartley e Jon Huertas. Dan ha ricordato:

Sospetto che questi sei attori che sono ora sul vostro schermo, e i due che non ci sono (Chrissy Metz e Chris Sullivan), invaderanno i vostri schermi tv e quelli cinematografici nei prossimi anni. Immagino che, quando vorrò fare qualcosa di nuovo legato a This Is Us con loro, questi ragazzi saranno davvero impegnati.

L’ideatore dello show ha poi scherzato dicendo:

Si potrebbe fare un film su quello che sarebbe accaduto se Jack fosse sopravvissuto all’incendio. Il presidente di NBC sta letteralmente inviandomi dei messaggi ora dicendo ‘Sì, facciamo il film’.

La serie si concluderà con la messa in onda dell’ultimo episodio prevista sugli schermi americani il 24 maggio su NBC.

