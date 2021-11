This Is Us

La stagione finale didebutterà il prossimo, e gli attori percepiranno dei bonus sui propri stipendi, a quanto pare equi per ogni membro del cast.

Una fonte di Deadline ha rivelato che, in occasione dell’ultima stagione, ogni membro storico del cast di This is Us riceverà ben 2 milioni di dollari di bonus sui propri stipendi. Eccezion fatta per Jon Huertas che riceverà un solo milione dato il suo ingresso tra gli attori regolari dello show solo nella seconda stagione.

La stessa fonte di Deadline ha però scoperto che i sette attori originali (Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Susan Kelechi Watson e Chris Sullivan) si siano lamentati per far sì che Huertas ricevesse un bonus equo al loro, arrivando a offrire ognuno (o quasi) una quota per permettere a ogni attore di ottenere la stessa cifra.

Huertas, che ha anche diretto qualche episodio di This is Us, avrebbe declinato l’offerta. I diciotto episodi che compongono la sesta stagione della serie debutteranno sugli schermi americani il 4 gennaio.

Ricordiamo che è anche in sviluppo Noi, adattamento italiano di This is Us. Nel team di sceneggiatori ci sono Flaminia Gressi, Sergio Petraglia e Michela Straniero, mentre la produzione è curata da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction. La prima stagione è composta da dodici puntate che partiranno dallo stesso spunto narrativo: la coppia interpretata da Aurora Ruffino e Lino Guanciale adotterà un bambino nero abbandonato. Nel cast ci sono anche Dario Aita, Claudia Marsicano e Livio Kone nei ruoli di Claudio, Caterina e Daniele, i figli di Pietro e Rebecca. Tra gli interpreti anche Angela Ciaburri, Leonardo Lidi, Flavio Furno, Timothy Martin, Francesca Agostini, Liliana Fiorelli, Giordana Faggiano e Massimo Wertmüller.

Cosa ne pensate degli stipendi degli attori di This Is Us? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Deadline