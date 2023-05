Tim Burton sarà al centro di una docuserie in quattro episodi.

Alla regia del progetto Tara Wood e tra le star coinvolte nella realizzazione delle puntate ci sono Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega, il compositore Danny Elfman, Christopher Walken, Danny DeVito, Mia Wasikowska, e Christoph Waltz.

La descrizione ufficiale della docuserie sostiene che offrirà un “viaggio ultraterreno e onirico nella mente” del regista di Beetlejuice, Edward mani di forbice, Batman e tanti altri film molto amati.

Le puntate spiegheranno come Burton ha delineato il suo stile, le sue fonti di ispirazione e il modo in cui ha portato in vita la sua visione, tramite “la sua gioiosa idiosincrasia e la sua capacità di fondere l’inquietante e lo spaventoso con un senso di stravaganza. I film di Tim sono solo la punta dell’iceberg.

Johnny Depp, parlando del suo coinvolgimento nella docuserie, ha dichiarato:

Il filmmaker più importante che ha cambiato completamente la mia vita è Tim. All’inizio è lui che ha lottato per me.

Wood ha invece aggiunto:

Nel realizzare questo documentario, la famiglia creativa di Tim, un gruppo di geni creativi, mi hanno incontrata con cuori aperti ed entusiasmo per condividere ciò che conoscono del mondo unico e magico di Tim. Ed è stata un’esperienza davvero in grado di ispirare, gioiosa e che ha cambiato la mia vita. Qualsiasi cosa tu faccia o a prescindere da dove tu provenga, la storia di Tim ti ispirerà.

Danny Elfman ha composto le musiche originali delle puntate, mentre nel team della produzione ci sono anche Wood, Joe Clarke e Jake Zortman.

Che ne pensate? Siete curiosi di vedere la docuserie su Tim Burton?

Fonte: Deadline