Tim Burton: “Non riesco a immaginare un’altra Mercoledì Addams che non sia Jenna Ortega”

A inizio agosto, Netflix ha diffuso il primo trailer ufficiale di Mercoledì, l’imminente serie che sarà diretta dal regista Tim Burton (Beetlejuice, Batman), una nuova e divertente rivisitazione della Famiglia Addams. Mercoledì sarà interpretata dalla star di Scream e X, Jenna Ortega, e i fan non vedono l’ora di vederla nel ruolo. In una nuova clip resa disponibile da Netflix, Burton ha elogiato la giovane attrice e ha detto che è perfetta per la parte.

“È come un’attrice di film muti, nel senso che è in grado di trasmettere cose senza parole“, ha spiegato Burton. “Vedere la vita interiore e le sottigliezze è stato molto eccitante. Ed è per questo che siamo molto fortunati ad avere Jenna, perché non riesco a immaginare nessun’altra Mercoledì“. Potete vedere l’intera featurette qui sotto:

Mercoledì, la serie di Miles Millar e Alfred Gough (Smallville) diretta da Tim Burton (che ha girato 4 degli 8 episodi) è in arrivo su Netflix quest’autunno.

Nel cast Catherine Zeta-Jones come Morticia, Luis Guzmán come Gomez, Jenna Ortega come Mercoledì e Isaac Ordonez come Pugsley.

Al centro della trama degli episodi ci sarà Mercoledì Addams durante gli anni in cui frequenta la Nevermore Academy e affronta la vita da teenager. Nel cast dell’atteso show ci saranno anche George Burcea (Lurch), Victor Dorobantu (Mano), Gwendoline Christie.

