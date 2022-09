Nella stagione 4 di Titans, in arrivo prossimamente su HBO Max, ci sarà anche Joseph Morgan nel ruolo di Brother Blood e l’attore ha condiviso una nuova foto del suo personaggio.

L’ex star di The Originals avrà il ruolo di Sebastian Sanger nel nuovo capitolo delle avventure tratte dai fumetti della DC che proporrà anche il debutto di Franka Potente nei panni di Mother Mayhem.

Lo scatto condiviso su Instagram da Morgan è accompagnato da una didascalia in cui svela:

Una delle prime versioni di Sebastian. Prima che tutto cambiasse.

Joseph non ha però rivelato ulteriori dettagli riguardante l’immagine o in quale episodio, dei 12 che compongono la quarta stagione, apparirà con quel look.

Potete rimanere aggiornati sulla serie Titans grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

