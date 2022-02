Ladisembra porterà in scena anche, iconico villain che si andrebbe ad aggiungere a una lista già piuttosto numerosa di nemici per i giovani eroi.

Il sito Illuminerdi sostiene infatti che nel primo episodio inedito dello show verrà introdotta la nuova versione televisiva dell’iconico villain. In Titans Lex dovrebbe avere circa 40 anni e la sua apparizione è stata ideata per “essere memorabile”.

Lo show potrebbe forse introdurre Lex legandosi alla presenza nel team di protagonisti di Superboy (Joshua Orpin), creato come clone portato in vita grazie al DNA di Superman e Lex Luthor. Il personaggio è stato mostrato mentre fuggiva da Cadmus, ma non sono state proposte scene in cui è faccia a faccia con Lex, situazione che ha portato all’ipotesi che nello show vengano mostrati dei flashback o che avverrà un incontro tra i due personaggi.

Nel cast di Titans ci sono anche Brenton Thwaites nel ruolo di Dick Grayson/Nightwing, Teagan Croft che sarà Rachel Roth/Raven, Ryan Potter nel ruolo di Gar Logan/Beast Boy, Conor Leslie nei panni di Donna Troy/Wondergirl, Joshua Orpin che interpreta Conner Kent/Superboy, Alan Ritchson che sarà Hank Hall/Hawk e Minka Kelly nei panni di Dawn Granger/Dove.

Fonte: Illuminerdi