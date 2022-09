Nel cast della stagione 4 di Titans ci sarà anche Titus Welliver con l’iconico ruolo di Lex Luthor.

Il coinvolgimento del protagonista di Bosch è stato svelato dallo showrunner Greg Walker che ha parlato del personaggio spiegando:

Possiede un approccio davvero sensibile e riflessivo al male e al potere. Sapete cosa ha fatto, quello di cui è capace, tranne che come molte di queste persone è gradevole. Non ha in braccio un gatto. Sì, è curioso, aspetto che trovo molto interessante del personaggio. Vuole conoscere le persone e scoprire ciò che le infastidisce, e come siano diverse da lui. Vede il mondo attraverso la lente del suo potere e della sua inadeguatezza, e cerca di compensare per entrambi gli aspetti.