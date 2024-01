Tom Ellis farà parte del cast della stagione 2 di Tell Me Lies, la serie prodotta per Hulu.

La star di Lucifer avrà la parte di Oliver, un professore del Baird College il cui atteggiamento amorevolmente duro lo rende una presenza in grado di intimidire e che non è apprezzata da tutti gli studenti. Il docente è sposato con Marianne (Gabriella Pession), professoressa di Lucy, e la sua influenza avrà delle ripercussioni caotiche.

L’attore, recentemente, è stato protagonista della commedia romantica Players accanto a Gina Rodriguez e Damon Wayans Jr, mentre per il piccolo schermo ha recitato nella miniserie Washington Black con il ruolo dell’inventore Christopher “Titch” Wilde.

Lo show creato da Meaghan Oppenheimer segue un rapporto tumultuoso che si svolge nel corso di 8 anni e che travolge tutte le persone che si ritrovano in qualche modo ad averci a che fare. Un gruppo di amici dell’università non ha idea di quanto un legame di dipendenza possa avere il potere di trascinarli tutti in una rete di tradimenti, sesso e menzogne che cambierà la loro vita per sempre.

Che ne pensate? Siete curiosi di vedere Tom Ellis nella stagione 2 di Tell Me Lies?

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Deadline