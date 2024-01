Tom Ellis è tornato a parlare di quanto accaduto dopo la cancellazione della serie Lucifer da parte di Fox, svelando come ha contribuito a salvare il progetto.

L’attore, durante il podcast Inside of You di Michael Rosenbaum, ha spiegato che aveva ricevuto la notizia mentre era ospite di una convention, decidendo di informare i fan di quanto accaduto sui social media, scatenando la loro reazione e i commenti negativi nei confronti della scelta presa.

Ellis ha spiegato:

Ho ricevuto poi nel pomeriggio una telefonata da Peter Roth, che era a capo di Warner Bros Tv. Warner Bros era il nostro studio, e l’hanno fatta per conto di Fox. E ha dichiarato: ‘Tom, voglio che tu sappia, non stiamo ignorando tutte queste cose che stanno accadendo sui social media. Proveremo e faremo qualcosa’. E quindi ho detto: ‘Cosa avete bisogno che faccia?’. Ha risposto: ‘Puoi venire qui a Los Angeles, continuare ad alimentare l’attenzione?’. Quindi sono andato all’aeroporto di Heathrow, e ho ricevuto un messaggio da BBC News Night. E hanno detto che avevano notato quello che stava accadendo sui social media sullo show. Mi hanno chiesto se volevo apparire come ospite nel programma per parlarne e discutere di come la televisione stava cambiando e tutte queste cose, e ho risposto ‘Assolutamente’.

Tom ha aggiunto:

Quindi sono andato a Los Angeles, e poi sono finito per ralizzare un intervento in uno studio al ritorno a Londra, e per circa una settimana e mezza, due settimane, è diventato tutto quello di cui parlavo e tutte le persone mi stavano facendo domande su quell’argomento. E poi, un paio di settimane dopo, sono stato informato da Peter che le cose stavano facendo dei buoni progressi e abbiamo ricevuto l’annuncio di Netflix ed è stata l’esperienza maggiormente in grado di vendicarci e meravigliosa, e non mi sono sentito molto colpevole per aver premuto invia su quel tweet.