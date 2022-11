Tell Me Lies: Hulu rinnova la serie tv per la stagione 2

Hulu ha rinnovato Tell Me Lies per una stagione 2, dopo che il finale è andato in onda lo scorso 26 ottobre.

Nel cast della serie tv torneranno Grace Van Patten, Jackson White, Catherine Missal, Spencer House, Sonia Mena, Branden Cook, Benjamin Wadsworth, e Alicia Crowder.

Meaghan Oppenheimer, già creatrice di Queen America, si è occupata dell’adattamento della storia in cui si racconta la storia di un rapporto tumultuoso e coinvolgente che dura otto anni. Quando Lucy Albright (Van Patten) e Stephen DeMarco (Jackson White) si incontrano all’università, si trovano in quella fase della vita in cui sembra che scelte apparentemente irrilevanti portino a conseguenze irrevocabili. Nonostante il loro legame inizi come ogni tipico amore universitario, i due ben presto sono coinvolti in un legame che potrebbe modificare in modo permanente le loro vite e quelle di chi li circonda. Lucy è cresciuta in una città di Long Island e ha un umorismo e un atteggiamento che le hanno fatto conquistare il soprannome di “Regina dei Ghiacci” tra i suoi amici, ma nasconde un trauma vissuto durante l’infanzia che l’ha allontanata dai suoi coetanei, con cui fa fatica a creare dei legami. Quando incontra Stephen, la giovane nota in lui un lato oscuro che possiede anche lei, e questo porterà alla luce i suoi demoni interiori.

La prima stagione di Telle Me Lies è su Disney+.

Fonte: Variety