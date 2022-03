The CW ha pubblicato ladi, lo spin-off di Nancy Drew che debutterà sul canale a fine maggio.

Nella foto qui sotto potete vedere i due protagonisti dello show Tian Richards e Ashleigh Murray, nei rispettivi ruoli di Tom e della sua migliore amica Zenzi.

The CW ha inoltre pubblicato la sinossi ufficiale dello show che vi ricordiamo debutterà negli Stati Uniti il 31 maggio.

In quanto inventore eccezionalmente brillante con risorse illimitate e ricchezza inimmaginabile, il diabolicamente affascinante Tom Swift è la classica persona a cui tutti aspirano a diventare, o con cui stare, un uomo con il mondo nel palmo della sua mano. Ma quel mondo viene scosso nel profondo dopo la scioccante scomparsa di suo padre, che spinge Tom in un’avventura mozzafiato piena di misteriose cospirazioni e fenomeni inspiegabili. Nella sua vorticosa ricerca per svelare la verità, Tom si ritrova a lottare per stare un passo avanti a una cabala di Illuminati determinata a fermarlo.

Tom avrà anche bisogno dell’aiuto dei suoi amici. C’è la sua migliore amica Zenzi il cui candore sfacciato e schietto tiene Tom con i piedi per terra mentre lei forgia il suo percorso come donna d’affari; la sua guardia del corpo Isaac, il cui feroce impegno nei confronti della famiglia è complicato dai suoi stessi sentimenti ribollenti per Tom; e la sua I.A. Barclay, le cui intuizioni e il cui amore severo sono stati una costante per tutta la vita di Tom.

A casa, la relazione di Tom con sua madre Lorraine diventa conflittuale quando la donna lo spinge a prendere il posto del padre nella società nera d’élite. Ma all’insaputa di Tom, la richiesta di sua madre è guidata dai suoi segreti più reconditi. Inoltre, il misterioso e pericoloso Rowan incrocia la strada di Tom con motivazioni nascoste e un’innegabile chimica reciproca. Mentre Tom naviga in queste dinamiche cariche di emozioni, le sue missioni richiederanno genio e talento per l’innovazione, il tutto guidato dal romanticismo, dall’amicizia e dai misteri dell’universo ancora irrisolti.