Amazon ha ordinato la produzione di una nuova serie ispirata a Tomb Raider, progetto sviluppato da Phoebe Waller-Bridge.

Jen Salke, responsabile di Amazon e MGM Studios, ha descritto il progetto come “epico e giramondo”.

Waller-Bridge ha dichiarato:

Se potessi dire a me stessa da teenager che sarebbe accaduto questo, penso che esploderebbe. Tomb Raider è stata una parte immensa della mia vita e mi sento incredibilmente privilegiata nel portarla in televisione con dei collaboratori così pieni di passione. Lara Croft significa molto per me, come con molte altre persone, e non vedo l’ora di compiere questa avventura. Pipistrelli e tutto il resto.