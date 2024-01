Tomb Raider: The Legend of Lara Croft è una serie anime in arrivo su Netflix quest’anno e basata sull’ultima trilogia del popolare videogioco. Molte attrici hanno prestato voce e corpo a Lara Croft, da Angelina Jolie a Alicia Vikander, ora a doppiare l’archeologa sarà Hayley Atwell.

L’attrice ha condiviso un aggiornamento sulla serie, raccontando inoltre come interpretare Captain Carter nell’universo Marvel le sia stato d’aiuto.

Gli script sono davvero ottimi e sono così divertenti. E penso anche che ho avuto così tanta pratica e preparazione su come mantenere il livello di attività ed energia solo con la tua voce interpretando il ruolo di Captain Carter. Questo mi ha posto in buona posizione per dire: “Ecco come si fa, come doppiatore, cosa serve, per essere confinato in uno spazio ristretto e non essere visto, ma facendo affidamento totale sulla voce per raccontare questa storia e stimolare l’immaginazione degli altri.” Quindi sì, una cosa ha certamente alimentato l’altra.