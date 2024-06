Tomb Raider: The Legend of Lara Croft ha ufficialmente una data di uscita. Il nuovo anime con uno dei personaggi più leggendari dei videogiochi arriverà il 10 ottobre su Netflix. La data ufficiale è stata svelata insieme a un nuovissimo trailer che mostra un montaggio di Lara Croft in azione mentre una narratore chiede: “Signora Croft, per quanto ancora potrà resistere?“. Potete vedere l’entusiasmante teaser trailer qui sotto:

Oltre al trailer, Netflix ha fornito alcuni dettagli essenziali sulla trama, confermando che il film si svolgerà dopo gli eventi di Shadow of the Tomb Raider:

Dopo gli eventi della serie Survivor, Lara Croft ha abbandonato i suoi amici per imbarcarsi in avventure in solitaria sempre più pericolose. Ma deve tornare a casa quando un pericoloso e potente artefatto cinese viene rubato dalla Magione Croft da un ladro con uno strano legame personale. Il suo coraggioso inseguimento la porterà in un’avventura intorno al mondo e nelle profondità di tombe dimenticate, dove sarà costretta a confrontarsi con il suo vero io e a decidere che tipo di eroe vuole diventare.

Crystal Dynamics aveva già anticipato che la storia cercherà di unificare le linee temporali dei giochi originali di Core Design con la sua trilogia reboot.

Il nuovo anime è in fase di sviluppo presso Netflix dal 2021 circa. Hayley Atwell (Agent Carter) vestirà i panni di Lara Croft, mentre Earl Baylon riprenderà il ruolo di Jonah Maiava dal gioco. La nuova serie è scritta e prodotta da Tasha Huo, i cui crediti includono The Witcher: Blood Origin.

Oltre a Legend of Lara Croft, sono in fase di sviluppo diversi progetti su Tomb Raider, tra cui un nuovo gioco e una serie live-action su Prime Video scritta da Phoebe Waller-Bridges, ma il franchise è rimasto per lo più inattivo negli ultimi tempi, a parte una raccolta rimasterizzata pubblicata all’inizio di quest’anno.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

