Tony Sirico è morto nella giornata di ieri, la star della serie I Soprano stava per compiere 80 anni.

In un comunicato si dichiara:

La famiglia di Gennaro Anthony ‘Tony’ Sirico’ vuole informarvi – con grande tristezza, ma incredibile orgoglio, amore e molti bei ricordi – della sua morte avvenuta nella mattina dell’8 luglio.

Il decesso è avvenuto in una struttura di residenza assistita a Fort Lauderdale, in Florida.

Sirico ha interpretato nella serie cult Paulie Walnuts, profondamente leale nei confronti di Tony Soprano, e avrebbe dovuto apparire anche nel film prequel di David Chase, purtroppo dovendo rinunciare alla sua partecipazione a causa di alcuni problemi di salute.

Michael Imperioli ha commentato la triste notizia dichiarando:

Mi addolora dire che il mio caro amico, collega e complice, il grandioso Tony Sirico è morto. Tony non aveva paragoni: era duro, leale e con un cuore grande più di ogni altra persona che io abbia mai conosciuto. Gli sono stato a fianco mentre affrontavamo molte cose: nella buona e nella cattiva sorte, ma prevalentemente buona. E abbiamo riso molto. Abbiamo trovato un ritmo nei ruoli di Christopher e Paulie e sono orgoglioso di dire che ho ho fatto molto del mio lavoro migliore e più divertente con il mio caro amico Tony. Mi mancherà per sempre, è davvero insostituibile. Mando il mio amore alla sua famiglia, agli amici e ai così tanti fan. Era amato e non sarà mai dimenticato. Oggi mi si spezza il cuore.

Steven Van Zandt, interprete di Silvio Dante e che aveva lavorato con lui anche in Lillyhammer, ha sottolineato che Sirico era:

Leggendario, un personaggio incredibile dentro e fuori dallo schermo. Mi mancherai molto amico. Le mie più profonde condoglianze alla famiglia.

Lorraine Bracco, che ha avuto il ruolo di Jennifer Melfi in I Soprano e ha lavorato con l’attore anche in occasione di Quei bravi ragazzi e il corto The Bensonhurst Spelling Bee, ha invece dichiarato:

Lo adoravo. Era una persona che mi ha sempre sostenuta e che ha amato i miei figli e i miei genitori. Ho ricordi di una vita con Tony, a partire da Quei bravi ragazzi arrivando a I Soprano e andando oltre, ma quanto ci siamo divertiti con Bensonhurst Spelling Bee. Spero che ora sia in paradiso facendo divertire tutti. Ti voglio bene, amico.

Jamie Lynn Sigler, interprete di Meadow Soprano, ha aggiunto:

Tony era autentico in ogni senso della parola. Aveva vissuto molte vite, ma tutte con grande passione. L’ho incontrato quando avevo 16 anni ed è stato chiaro, fin dal primo giorno, che sarebbe stato per sempre il mio protettore, e lo è stato. Lo ricorderò come un incredibile talento e un’energia da cui non potevi distogliere lo sguardo. Sono così fortunata nell’averlo conosciuto. Rivolgo i miei pensieri e le preghiere a tutte le persone che sono state abbastanza fortunate da essere amate da lui.

Steve Schirripa, che è stato Bobby Baccalieri nella serie, ha ricordato che Sirico era:

Un amico realmente leale con il dono di riuscire a far ridere le persone, specialmente me. Se eravate abbastanza fortunati da essere suoi amici eravate certi di divertirvi ogni volta che gli eravate accanto. Ci mancherà. Riposa in pace, amico!

Fonte: Deadline