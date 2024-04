Quando mancano ormai solo quattro episodi alla fine della prima stagione di Tracker sulla CBS (in Italia la serie è appena iniziata: i primi due episodi sono disponibili su Disney+), il protagonista Justin Hartley ha rivelato una grande novità con un video direttamente dal set della serie pubblicato su Instagram.

L’attore ha infatti annunciato di aver trovato “la scelta perfetta di casting” per interpretare Russell Shaw, il fratello del protagonista Colter Shaw (Hartley) di cui si è spesso parlato durante la stagione. Alla fine del video, scopriamo che Jensen Ackles è sul set che gioca a un cabinato!

Ackles comparirà nell’episodio che andrà in onda il 12 maggio: nella puntata, Russell chiede l’aiuto di Colter per rintracciare un vecchio compagno d’armi.

Ricordiamo che la serie è già stata rinnovata per una seconda stagione, avendo goduto di ottimi ascolti sia lineari che in streaming a partire dall’importante lancio dopo il Super Bowl.

La serie originale della CBS è stata creata da Ben H. Winters sulla base di The Never Game di Jeffery Deaver. Justin Hartley non solo interpreta lo spietato risolutore di misteri al centro della trama, ma è anche produttore esecutivo. Nel cast di Tracker figurano anche Robin Weigert nel ruolo di Teddi Bruin, Abby McEnany nel ruolo di Velma Bruin ed Eric Graise nel ruolo di Bob Exley.

