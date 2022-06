HBO ha ordinato ufficialmente la produzione della stagione 4 della serie True Detective, che sarà intitolata Night Country, annunciando inoltre l’arrivo nel cast di Kali Reis.

Le riprese si svolgeranno in Islanda e la pugile ha ottenuto la parte della co-protagonista, la detective Evangeline Navarro.

Reis ha debuttato come attrice un anno fa con il thriller Catch the Fair One.

Francesca Orsi, responsabile della programmazione di HBO, ha dichiarato:

Siamo tremendamente eccitati nel ritornare proporre il franchise True Detective e nel lavorare con l’incredibilmente talentuosa Issa Lopez, la cui visione unica per Night Country verrà realizzata in modo meraviglioso con Jodie Foster e Kali Reis nel ruolo delle protagoniste.

La sceneggiatura di True Detective: Night Country sarà firmata da Issa López, che si occuperà anche della regia di alcuni episodi, e Alan Page Arriaga. Nel team della produzione ci saranno inoltre Barry Jenkins, Adele Romanski e Mark Ceryak.

Nelle puntate si racconterà quello che accade nella città di Ennis, in Alaska, quando cala la notte e sei uomini che lavorano presso la Tsalal Arctic Research Station scompaiono senza lasciare traccia. Per risolvere il caso, le detective Liz Danvers (Foster) ed Evangeline Navarro (Reis) dovranno affrontare l’oscurità che portano dentro di sé e immergersi in verità tormentate che sono state sepolte sotto il ghiaccio eterno.

