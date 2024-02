Non solo con Deadline (ECCO I DETTAGLI): a corredo del finale di stagione di True Detective 4 (True Detective: Night Country), la showrunner Issa Lopez ha discusso della serie anche con Variety.

Dopo un’indagine andata avanti per sei puntate, le due detective interpretate da Jodie Foster e Kali Reis hanno sbrogliato il doppio crimine intorno al quale ruotava la vicenda della serie, l’omicidio di Annie K e quello dei ricercatori della base artica Tsalal.

E con la popolare testata, Issa Lopez ha discusso proprio del quantitativo di episodi in cui è suddivisa la serie ribadendo che, per lei, davano il giusto spazio di manovra per gestire gli elementi della storia.

Ma c’è qualcosa anche più importante: voglio sapere, in tutta onestà, se i nostri personaggi troveranno le proprie risposte, e credo che lo faranno. Una cosa che sentiamo dire a Danvers nell’episodio 5 è: “Devi sapere quando smettere di fare domande”. Ma poi ha un’altra battuta: “Non tutte le domande hanno una risposta”. Quindi ci sono cose sulle quali sarà il pubblico stesso a doversi dare una risposta. E anche questo era molto importante per me.

Ho visto persone preoccupate sui social media circa il fatto che la serie non avrebbe avuto abbastanza tempo per risolvere i misteri – ma la maggior vengono chiariti. Quali domande sapevi di voler risolvere definitivamente nella finale dello show?

La chiacchierata va poi a parare sul quando e sul come abbia deciso di mettere in relazione i due crimini alla base di True Detective 4 e sulla citazione ad Audition di Takashi Miike che ha voluto impiegare per collegarli:

A che punto del tuo processo di scrittura hai capito chi aveva ucciso Annie e cosa era successo agli scienziati Tsalal? Puoi parlarci del tuo processo creativo in relazione a come hai correlato queste cose?

Sapevamo chi aveva messo quegli uomini nel ghiaccio. Cosa è successo dopo che gli uomini sono entrati nel ghiaccio? Questo dipende da voi. Nell’attimo stesso in cui ho scritto “Ci sono degli uomini scomparsi in una stazione di ricerca artica…” sapevo che ci sarebbe stato un pezzo di corpo che si sarebbe collegato a un crimine più vecchio. È così che è cominciato tutto. Poi ho pensato “Quale parte del corpo potrebbe essere interessante?”. David Lynch si è sicuramente impossessato delle orecchie per sempre (Lopez sta citando una nota scena di Velluto blu, ndr.).

C’è un film giapponese di un regista giapponese molto folle e incredibile [Takashi Miike], parlo di “Audition”. C’è effettivamente una lingua che si agita sul pavimento in quel film, ed è un’immagine che ti resta impressa. Ho pensato che sarebbe stato un bel riferimento. Nessuno l’ha notato fino a questo momento.

Hai otto uomini scomparsi e una lingua umana sul pavimento. Doveva essere di una donna. A causa dell’area geografica in cui stavo lavorando con la trama, era un’opportunità perfetta per parlare delle donne indigene assassinate e scomparse. Ho cominciato a mettere insieme i pezzi: gli uomini erano implicati nella morte di questa donna. In che forma? Ancora non lo sapevo. La motivazione? Ancora non l’avevo capita, ma sapevo che era successo anni prima. Per questo quello che accade loro è il risultato di ciò che è successo con quella donna.

Una cosa che amo fare nel mio lavoro è sottolineare il concetto che ci troviamo in un punto della storia in cui non possiamo fidarci della macchina della giustizia per venirci in aiuto, e che la giustizia deve manifestarsi in modo diverso. Chi si sarebbe vendicato della morte di questa donna? Era ovvio che fossero proprio le stesse donne che avevano subito tutto questo. Sapevo queste due cose dal primo giorno: dovevo costruire tutto il resto in mezzo.