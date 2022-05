La stagione 4 diha trovato la sua protagonista: sarà nientemeno che

Il titolo della quarta stagione sarà True Detective: Night Country, almeno in via ufficiosa. La serie verrà prodotta da Barry Jenkins, mentre Issa López sarà sceneggiatrice (assieme ad Alan Page Arriaga), produttrice e regista del pilot.

La Foster interpreterà il detective Liz Danvers, che assieme alla detective Evangeline Navarro cerca di risolvere il caso di sei uomini che gestiscono la stazione di ricerca artica Tsalal e spariscono nel nulla, senza lasciare alcuna traccia, quando la lunga notte invernale cade su Ennis, Alaska. Le due detective dovranno indagare l’oscurità che hanno dentro di loro e dovranno scavare nelle verità maledette che giacciono seppellite sotto il ghiaccio eterno.

Nel team della produzione ci saranno anche Adele Romanski, Mark Ceryak di Pastel e Anonymous Content, assieme a Jodie Foster come produttrice esecutiva. Il creatore dello show, Nic Pizzolatto, aveva annunciato nel 2020 che non si sarebbe occupato dell’eventuale ritorno sugli schermi della serie dopo aver creato e scritto le precedenti stagioni.

Ricordiamo che Jodie Foster da bambina lavorò in serie tv come Gunsmoke, My Three Sons e lo spin-off televisivo di Paper Moon. Non recita davanti alla macchina da presa, sul piccolo schermo, dal 1975.

True Detective ha debuttato nel 2014 sugli schermi con le puntate con star Woody Harrelson e Matthew McConaughey. La seconda stagione è arrivata un anno dopo con star Colin Farrell, Rachel McAdams, Vince Vaughn, e Taylor Kitsch. La terza, invece, è andata in onda nel 2019 e aveva come star Mahershala Ali e Stephen Dorff.

Lo show ha ricevuto 23 nomination agli Emmy, vincendone 5 grazie alla prima stagione.

