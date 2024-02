Non accennano a placarsi gli aggiornamenti sulle polemiche collegate a True Detective 4 e, nello specifico, alle frecciatine più o meno esplicite che il creatore della serie Nic Pizzolatto ha indirizzato verso il lavoro fatto da Issa Lopez in questa quarta stagione che lo vede presente solo con un credito produttivo in quanto ideatore della saga.

Dopo che la co-protagonista di True Detective 4 Kali Reis ha scritto su Twitter riferendosi alle critiche di Nic Pizzolatto che “È un vero peccato… ma ehi, immagino che ‘se non hai niente di buono da condividere, gettare me*da sugli altri’ sia la nuova moda. Lol”, è lo stesso Pizzolatto a prendere parola su Instagram inaugurando uno spazio “definitivo” per trollare o supportare la serie in maniera tale da non vedere altri suoi post, che con la serie non hanno nulla a che vedere, inondati di considerazioni sulla quarta stagione della produzione HBO e su quello che sta accadendo online in seguito alla sua presa di posizione.

Si tratta di una sua foto che viene accompagnata dalla seguente didascalia:

AGGREGATORE DI POST SU TRUE DETECTIVE – Questo è il posto per tutto il trolling, il supporto o la lotta intestina riguardanti True Detective e alla completa degenerazione morale e misoginia di chiunque non abbia pensato che [la quarta stagione, ndr.] fosse valida. Spostiamo queste diatribe dai miei post su mia moglie, il mio vero amore, e la morte di mio padre, ok? Direi “rimanete civili” ma naturalmente la civiltà non ha posto quando la critica a uno spettacolo televisivo indica una sorta di male hitleriano che deve essere estirpato. Quindi che la marea vada avanti. La satira è benvenuta, e cercate di avere una bella giornata.

Che ne pensate?

Potete trovare tutti i contenuti legati alla serie nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.