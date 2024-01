Comincia oggi True Detective 4 (True Detective: Night Country), la quarta stagione della popolare serie Tv e a margine degli impegni promozionali della produzione HBO, la shwrunner Issa López ha parlato di questa sua esperienza in una chiacchierata fatta con Deadline.

Issa López, che è messicana, ha parlato delle sfide affrontate durante la lavorazione di True Detective 4 che si svolge in un contesto ambientale e climatico profondamente differente da quello da cui proviene, ovvero l’Alaska (anche se le riprese sono state fatte in Islanda).

Innanzitutto spiega che:

Sono messicana. Non è un ambiente che è nella mia natura. Tante volte la gente mi chiedeva: “Ti hanno detto che doveva essere ambientata nell’Artico?”. Al che io rispondevo: “No, è stata un’idea mia. Non so perché mi sto sottoponendo a questa cosa!”.

Anche prima di trovarmi effettivamente nell’Artico sapendo che avrei girato lì, sono andata in Alaska per capire ciò di cui stavo scrivendo. Ho assaporato il cibo locale e ho trascorso del tempo con le famiglie del posto per comprendere meglio i miei personaggi e il luogo. Sembrava pazzesco, l’idea che sarei stata mesi e mesi a nord del Circolo Polare Artico. Poi, ero anche andata in Islanda anni prima, in visita. Una parte di me moriva dalla voglia di ottenere il via libera e andare a lavorare da quelle parti, ma una parte di me lo temeva. Quando finalmente mi hanno detto “Si farà quest’anno, nel 2022” ho pensato “Yay!… Cavolo!”.