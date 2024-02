HBO realizzerà mai un True Detective 5? Al momento non ci è dato sapere, ma considerati i record di visualizzazioni ottenuti da True Detective: Night Country (ECCO I DETTAGLI) e vista l’importanza che l’attuale dirigenza di WarnerBros Discovery, il gruppo media proprietario della HBO, vuole dare alle sue proprietà intellettuali di punta, possiamo ipotizzare che, prima o poi, un True Detective 5 si farà.

E Issa Lopez, showrunner e regista di Night Country, ha ammesso in un’intervista con Variety che amerebbe davvero realizzare un’altra stagione della serie crime antologica.

Nel corso della chiacchierata fatta col popolare magazine di spettacolo ed entertainment, viene domandato a Issa Lopez qual è stato il personaggio di Night Country da cui è stato più difficile separarsi e se gradirebbe tornare a lavorare a una quinta stagione.

Ecco cos’ha risposto:

Oh mio Dio, mi mancano tutti i personaggi! Amo così tanto la serie e ho amato così tanto realizzarla. Amo gli attori con cui ho lavorato, ci siamo divertiti così tanto. E, ovviamente, i miei personaggi centrali sono Danvers e Navarro. Amo la loro dinamica, amo quanto sono divertenti e quanto diventano toccanti e onesti alla fine. Amo anche Prior! Voglio sapere cosa succederà a quel ragazzo. Adoro Rose. Ho molti figli in questa serie, e mi mancheranno tutti. Ma penso che tutti loro abbiano compiuto un percorso conclusivo. Hanno trovato loro stessi alla fine ed è lì che devi lasciarli andare – come i figli – una volta che hanno trovato il loro percorso. Ma d’altro canto, sì, ne farei un’altra. Questa serie ti concede un lusso particolare e che contribuisce a renderla speciale: il tono e un certo modo che ha di guardare il mondo e l’America. Permette un’esplorazione del buio e del macabro che amo. Quindi sì, amerei farne un’altra stagione.