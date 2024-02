Il sesto episodio di True Detective: Night Country, il capitolo finale della storia con star Jodie Foster e Kali Reis, ha registrato un nuovo record nei dati relativi alle visualizzazioni. HBO ha infatti annunciato che la puntata è stata vista da 3,2 milioni di spettatori grazie alle varie piattaforme, la cifra più alta registrata dal ritorno dello show antologico.

La stagione ideata da Issa López è inoltre la più vista di sempre della serie antologica, grazie ai 12,7 milioni di spettatori ottenuti in queste settimane.

L’ultimo episodio ha superato i dati del precedente finale di stagione registrando un +55% e la serie è rimasta al vertice della classifica dei titoli più visti su Max fin dal debutto.

Nella puntata, disponibile in Italia grazie a Sky e NOW, si è scoperto quanto accaduto agli scienziati della stazione Tsalal, chi ha ucciso Annie K., e in che modo Navarro e Danvers hanno affrontato le conseguenze degli eventi che hanno preso il via dopo il ritrovamento dei cadaveri degli uomini tra i ghiacci della remota cittadina di Ennis.

