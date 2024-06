Sappiamo già da svariate settimane che dopo il successo ottenuto da Night Country, la HBO ha affidato a Issa Lopez la realizzazione della stagione 5 di True Detective.

Quinta stagione che, come confermato da Issa Lopez a Variety, proporrà dei nuovi personaggi e una storia che si volgerà in un’ambientazione inedita:

Mi trovo in fase di scrittura. Ed è fantastico. È completamente diversa. Ci sono personaggi diversi, un’ambientazione diversa, una storia diversa e mi sto divertendo da matti.

La showrunner e sceneggiatrice non ha rivelato alcun dettaglio specifico se anche True Detective 5, come Night Country, avrà due donne come protagoniste, limitandosi ad aggiungere: ma ha confermato che sarà completamente diversa.

Non dico ancora nulla. Ma è un’avventura completamente diversa. Mettiamola così.

FONTE: Variety