HBO ha confermato la produzione della stagione 5 della serie antologica True Detective e Jodie Foster ha posto fine alle ipotesi riguardanti un suo possibile ritorno sul set.

L’attrice, sul red carpet dei premi Oscar, ha risposto a una domanda legata a un suo eventuale coinvolgimento nei prossimi episodi dopo essere stata protagonista di Night Country. Jodie ha spiegato:

No, era un accordo per un’unica stagione. Non tornerò nella serie.

Night Country, disponibile in Italia su Sky e NOW, ha avuto come protagoniste Jodie Foster e Kali Reis nei ruoli di Liz Danvers ed Evangeline Navarro, due detective che devono unire le forze per indagare sulla morte di otto ricercatori che lavoravano in una remota stazione scientifica in Alaska.

Le due attrici non dovrebbero ritornare nel cast della prossima stagione della serie prodotta anche da Barry Jenkins, Adele Romanski e Mark Ceryak di Pastel.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che Jodie Foster non tornerà nella stagione 5 di True Detective?

Potete trovare tutti i contenuti legati alla serie nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Variety