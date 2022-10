HBO ha annunciato altri tre membri del cast per la stagione 4 di True Detective, in arrivo prossimamente.

Aka Niviâna, Isabella Star Lablanc (Long Slow Exhale) e Joel D. Montgrand (Legends of Tomorrow, iZombie) si sono infatti aggiunti al cast dell’antologica crime di HBO

Niviâna sarà Julia, la sorella di Navarro(Kali Reis), è descritta come una donna in conflitto coi demoni del passato e della sua mente. Isabella Star Lablanc sarà Leah, la figliastra di Danvers(Jodie Foster), una giovane donna che combatte per far sentire la propria voce e identità. Joel Montgrand sarà invece Eddie Qavvik, l’interesse amoroso di Navarro, è un addestratore di cani da slitta.

I tre si aggiungono ai già annunciati John Hawkes (Deadwood, Winter’s Bone), Christopher Eccleston (The Leftovers), Fiona Shaw (Killing Eve), Finn Bennett (Domina) e Anna Lambe (Three Pines) e alle protagoniste Jodie Foster e Kali Reis nella nuova stagione dell’antologia poliziesca.

In True Detective: Night Country, della sceneggiatrice-regista-showrunner Issa López, si parlerà della lunga notte d’inverno a Ennis, in Alaska, dove i sei uomini che gestiscono la Tsalal Arctic Research Station svaniscono senza lasciare traccia. Per risolvere il caso, le detective Liz Danvers (Foster) ed Evangeline Navarro (Reis) dovranno affrontare l’oscurità dentro di loro e scavare nelle verità infestate che giacciono sepolte sotto il ghiaccio eterno.

Fonte: Variety