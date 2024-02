Issa López, dopo il successo ottenuto con Night Country, tornerà alla guida di True Detective, che ha ottenuto il rinnovo per la stagione 5 da parte di HBO.

Il progetto antologico, creato da Nic Pizzolatto, ha ottenuto con le puntate del quarto capitolo ascolti record, arrivando a quota 12,7 milioni di spettatori sulle varie piattaforme americane di proprietà di HBO, mentre il season finale ha già ottenuto 3,2 milioni di spettatori su HBO e Max dopo il debutto sugli schermi avvenuto il 18 febbraio, registrando un aumento del 57% rispetto alle visualizzazioni del primo episodio durante la messa in onda originale.

Night Country, disponibile in Italia su Sky e NOW, ha avuto come protagoniste Jodie Foster e Kali Reis nei ruoli di Liz Danvers ed Evangeline Navarro, due detective che devono unire le forze per indagare sulla morte di otto ricercatori che lavoravano in una remota stazione scientifica in Alaska.

Le due attrici non dovrebbero ritornare nel cast della prossima stagione della serie prodotta anche da Barry Jenkins, Adele Romanski e Mark Ceryak di Pastel.

Francesca Orsi di HBO ha dichiarato:

Issa López è un talento unico e raro che parla direttamente allo spirito creativo di HBO. Ha diretto True Detective: Night Country dall’inizio alla fine, non vacillando mai nella sua lodevole visione, e ispirandoci con la sua resilienza sulla pagina e dietro la telecamera. Insieme alle impeccabili interpretazioni di Jodie Foster e Kali Reis, ha reso questo capitolo del franchise un immenso successo, siamo così fortunati nell’averla come parte della nostra famiglia.

Issa López, che ha stretto un nuovo accordo con HBO, ha aggiunto:

Dall’ideazione alla distribuzione sugli schermi, Night Country è stata la collaborazione e avventura più meravigliosa della mia intera vita creativa. HBO si è fidata della mia visione fino in fondo, e l’idea di portare in vita una nuova incarnazione di True Detective con Casey, Francesca e l’intero team è un sogno che diventa realtà. Non vedo l’ora di rimettermi al lavoro.

