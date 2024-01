Gli ascolti di True Detective: Night Country, disponibile in Italia su Sky e NOW, sugli schermi americani hanno registrato, come rivelano i dati relativi al terzo episodio, un aumento pari al 5% in più rispetto a quelli della settimana precedente, arrivando quindi a quota 2,7 milioni di spettatori.

Lo show, che si è scontrato con un avversario temibile come il campionato di football americano, sta ottenendo una crescita costante, considerando che il secondo episodio aveva ottenuto 2,6 milioni di spettatori, con un positivo +28% rispetto alla première.

Le puntate precedenti, inoltre, su Max hanno avuto dei miglioramenti importanti: il primo episodio, in una sola settimana, è passato da 2 a 7,5 milioni di spettatori, arrivando, fino a questo momento, a 10.7 milioni.

La seconda puntata, invece, è passata da 2,6 a 8 milioni.

True Detective: Night country, attualmente, supera i dati ottenuti dalla seconda stagione di The White Lotus e dalla quarta di Succession, due innegabili successi tra le fila di HBO.

Fonte: Deadline