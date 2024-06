Issa López ha realizzato la stagione di True Detective intitolata Night Country e, in un’intervista rilasciata a Variety, ha rivelato come ha affrontato i commenti degli hater.

La showrunner ha semplicemente raccontato che li ha silenziati, spiegando poi:

Penso che abbiamo una responsabilità nel contribuire oppure no al discorso online. E se il discorso è all’insegna dell’odio… Ci sono persone a cui non piace la serie e ed è fantastico. Si tratta di tv! Non a tutti piacerà. Ci sono persone che l’hanno amata, e ci sono persone che l’hanno odiata. Ed è okay in un modo fantastico!

Issa ha quindi aggiunto:

Ma c’è un settore di persone che si sono adirate solo per il cambiamento nella serie rispetto alla prima stagione e per il fatto che questa fosse basata sul genere e sul colore della pelle. E si hanno due scelte: farsi coinvolgere e amplificare, o andare avanti e concentrarsi sulle persone che sono in connessione con quello che stai cercando di fare e amplificarlo. Ed è quello che ho fatto.

López ha quindi parlato della reazione di Nic Pizzolatto e dei suoi commenti online, ricordando che lo sceneggiatore aveva creato qualcosa di così potente, unico e perenne, prima che arrivasse una nuova narratrice con il suo punto di vista, ottenendo comunque il successo e l’apprezzamento da parte delle persone. La showrunner ha sottolineato:

E quindi, improvvisamente, sono parte di qualcosa di molto più grande rispetto a me. Ed è un’opportunità così entusiasmante. Ed è una cosa così entusiasmante passare il testimone e vedere cosa accade. Quindi per me si tratta di una gioia ed è quello che mi interessa.

La showrunner ha inoltre sottolineato che la storia le era venuta in mente pensando a cosa sarebbe accaduto se delle donne avessero trovato dei cadaveri di un gruppo di uomini, per giunta nudi. Parlando degli elementi più “horror”, López ha spiegato che per tutta la vita ha visto film e progetti di genere, al punto che suo padre e i suoi amici le dicevano che “era malata”. Come fonte di ispirazione ci sono così Il silenzio degli innocenti, o Velluto blu di David Lynch, che aveva visto quando aveva solo 13-12 anni.

