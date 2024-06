Il mistero dietro all’inquietante ammasso di cadaveri congelati in True Detective: Night Country è stato svelato, chiaramente, nell’ultima puntata della serie ora nelle mani d’Issa Lopez. E, come è giusto che sia con una storia come quella alla base della quarta stagione della serie antologica targata HBO, ogni settimana abbiamo assistito al fiorire online di un mucchio di teorie dei fan su quale fosse la verità dietro al crimine.

Stando alla showrunner e sceneggiatrice Issa Lopez, alcune di queste ipotesi erano molto vicine alla verità tanto che si è ritrovata a mangiarsi le unghie per sei settimane, temendo che qualcuno la azzeccasse al 100%.

Lopez ne ha discusso durante una tavola rotonda fra produttori organizzata dall’Hollywood Reporter:

Scrivi un giallo e spargi gli indizi con cura, sperando che nessuno riesca a metterli insieme, ma quando arriva la soluzione, poi guarderanno indietro e diranno: “Oh, era proprio lì.” Come spettatore, vuoi ottenere quella deliziosa sensazione all’insegna del “C’ero quasi!”. Quello che non mi aspettavo è il fatto che la gente si ossessionasse a tal punto. Per prima cosa, True Detective è un franchise amato e, numero due, HBO distribuisce gli episodi a cadenza di uno a settimana. All’inizio ero molto arrabbiata perché volevo che la gente sperimentasse tutti e sei gli episodi insieme. Poi ho davvero apprezzato il fatto che la gente guardasse un episodio. ci pensasse e si ossessionasse, ne parlasse con altre persone, andasse sui social media e scrivesse sui blog… Uno trovava qualcosa e un altro trovava qualcos’altro e mettevano insieme cose che non dovevano mettere insieme perché guardavano l’episodio tre o quattro volte. Il mio piano di essere super intelligente e riservata riguardo alle mie idee molto ingegnose non ha funzionato. La gente coglieva ogni piccolo indizio che lasciavo. Non hanno comunque risolto tutto il mistero alla fine, ma alcune persone ci sono andate terribilmente, terribilmente vicino. Per sei settimane mi sono mangiata le unghie perché pensavo che si sarebbe scoperto chi era l’assassino.

