L’episodio 5 della serie True Detective: Night Country sarà disponibile qualche giorno prima del previsto in streaming su Max per evitare la concorrenza del Super Bowl e permettere ai fan di non dover posticipare la visione, rischiando di imbattersi in importanti spoiler.

La puntata inedita sarà infatti proposta al pubblico americano il 9 febbraio, mentre su HBO resterà programmata nell’abituale orario della domenica sera. Il 18 febbraio andrà poi in onda regolarmente il season finale.

La serie, disponibile in Italia su Sky e NOW, ha come star Jodie Foster e Kali Reis nel ruolo di due detective, Liz Danvers ed Evangeline Navarro, che devono risolvere un caso davvero complicato a Ennis, Alaska, dopo che otto uomini che lavorano alla Tsalal Arctic Research Station vengono ritrovati privi di vita.

Nel cast ci sono anche Fiona Bennett, Fiona Shaw, Christopher Eccleston, Isabella Star LaBlanc, John Hawkes, Anna Lambe, Aka Niviana e Joel D. Montgrand.

Issa López è creatrice, showrunner, sceneggiatrice e produttrice del progetto.

Che ne pensate? Vi sembra una scelta giusta anticipare il debutto dell’episodio 5 di True Detective: Night Country per evitare lo scontro con il Super Bowl?

Fonte: Deadline