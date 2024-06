Dieci anni dopo la prima stagione di True Detective con protagonisti Matthew McConaughey e Woody Harrelson, HBO è uscito con una nuova stagione capitanata da un duo femminile: Jodie Foster e Kali Reis.

Provenendo da un background capoverdiano e wampanoag racconta Reis di essersi relazionata molto con il suo personaggio, la detective Navarro:

Non mi sono mai sentita abbastanza o accettata da nessuna delle due parti. Quindi, quando ho letto inizialmente il copione e ho parlato con Issa (Lopez, creatrice della serie ndr) di chi fosse Navarro a livello superficiale, ho capito che era una donna metà dominicana, metà Iñupiat. È stata anche strappata via dalla sua cultura e non sa a cosa vuole appartenere. Ed è qualcosa di molto identificabile, specialmente a causa della regione specifica da cui provengo nel nord-est degli Stati Uniti.

Nel cast troviamo anche Isabella Star LaBlanc, membro della nazione tribale Sisseton Wahpeton Dakota, che nella serie interpreta Leah Danvers, una diciassettenne appartenente alla comunità indigena locale. Racconta l’attrice:

Anche se sono molto grata di essere cresciuta in comunità e con le tradizioni, a differenza di Leah, ricordo cosa significava imparare per la prima volta come conciliare questi due mondi che, come persone indigene, ci viene chiesto di navigare e quanto può essere difficile. Quindi ho provato un grande orgoglio per Leah e per tutti i bambini indigeni che conosco, che stanno cambiando il mondo e che, per generazioni, sono stati i nostri leader.