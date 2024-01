A due settimane dal debutto su HBO (in Italia su SKy e in streaming su NOW), è caduto l’embargo delle recensioni di True Detective: Night Country, l’atteso ritorno della serie di Nic Pizzolatto inaugurata con successo nel lontano 2014. E i giudizi della critica sembrano affiancare questa quarta stagione della serie antologica proprio con la prima, la più apprezzata e acclamata.

Cinque anni dopo la terza stagione, arrivano i nuovi episodi della serie diretta (e co-sceneggiata) stavolta da Issa López. Protagoniste Jodie Foster e Kali Reis, che interpretano due detective che indagano sugli omicidi di diversi scienziati in un centro di ricerca in Alaska.

Vi riportiamo gli estratti di alcune recensioni:

Decider – “True Detective: Night Country” non raggiunge mai del tutto le note noir un po’ inquietanti per cui le stagioni di Pizzolatto erano note, ma è intrigante e agghiacciante al punto giusto. È un thriller oscuro e contorto che è perfetto per queste fredde serate invernali di domenica, e ancora meglio per ragionarci insieme il lunedì mattina con gli amici.

Collider – Nonostante l’importante interrogativo che si pone, il primissimo episodio di Night Country dovrebbe zittire efficacemente qualsiasi scettico. […] Le storie migliori sono sempre quelle dalle quali non si vuole davvero staccarsi, e ‘True Detective: Night Country’ ti terrà avvinto fino all’ultima oscurità dei titoli di coda.

Consequence – Night Country vibra ancora con quel senso di ciò che è terrificante e possibile, osservato attraverso gli occhi di due poliziotti che hanno assistito al peggio dell’umanità, talvolta riflettendosi nello specchio.

The Hollywood Reporter – La semplificazione della trama generale nella fase finale di ‘Night Country’… indebolisce la stagione nel suo complesso. Ma almeno aumenta il ritmo verso una conclusione che a nostro avviso funziona molto bene concettualmente.

Inverse – Foster offre una performance così incisiva da poter tagliare il metallo, risultando magnetica nel ruolo dell’ossessiva Liz Danvers, una brillante detective relegata in questa gelida piccola città. Reis, nel frattempo, offre una performance altrettanto intensa nel ruolo di Navarro, l’ex partner di Danvers, la cui ossessione per il caso della ragazza indigena scomparsa ha causato una rottura tra le due.

Rolling Stone – L’energia tra Foster (la cui voce roca e grintosa si adatta perfettamente a un veterano poliziotto antisociale e intransigente) e Reis (un’ex pugile con una presenza scenica da vendere) scintilla per tutto il tempo.

The Wrap – Siamo sempre ansiosi di vedere cosa accadrà dopo o cosa significherà per i questi complessi protagonisti, per quanto possa rivelarsi scontato, irrilevante o indiscutibilmente toccante.

The Playlist – Nel ‘Paese della Notte’ di Issa López, i morti chiamano sempre, sussurrano e invocano in questa versione incantevole di ‘True Detective’, un ritorno straordinario allo stile originale della serie.

I dettagli di True Detective: Night Country

Creata, scritta e diretta da Issa Lòpez, la serie vede nel cast comprende Jodie Foster, premio Oscar per Sotto Accusa e Il Silenzio degli Innocenti, Kali Reis (Catch the Fair One), Fiona Shaw (Harry Potter) con Christopher Eccleston (Doctor Who) e John Hawkes (candidato agli Oscar per Un Gelido Inverno).

Nei nuovi episodi, quando la lunga notte invernale cala a Ennis, in Alaska, gli otto uomini che gestiscono la Tsalal Arctic Research Station svaniscono senza lasciare traccia. Per risolvere il caso, le detective Liz Danvers (Foster) ed Evangeline Navarro (Reis) dovranno affrontare i loro demoni e l’oscurità per scoprire segreti sepolti e ben custoditi dal ghiaccio.

Issa López è showrunner, creatrice, regista ed executive producer. Jodie Foster, oltre ad essere protagonista, è anche executive producer insieme a Barry Jenkins, Adele Romanski, Mark Ceryak di PASTEL e Alan Page Arriaga. Per Anonymous Content hanno lavorato come executive producers Mari Jo Winkler, Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Cary Joji Fukunaga e Nic Pizzolatto.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.