Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Issa López, showrunner della serie, ha spiegato la scritta che appare su una lavagna nella stazione di ricerca al centro della trama di True Detective: Night Country.

Non proseguite, ovviamente, se non volete anticipazioni.

La sceneggiatrice e realizzatrice della stagione, in un’intervista rilasciata a GQ, ha infatti risposto a una domanda sulla scritta “Siamo tutti morti” che era apparsa nel primo episodio.

Issa ha spiegato che è stato Raymond Clark a scrivere quella frase dopo essere uscito dalla caverna situata al di sotto della struttura e aver scoperto che i suoi colleghi erano scomparsi. L’uomo, che teme che il fantasma di Annie K voglia vendicarsi, ha quindi lasciato il messaggio.

López ha sottolineato:

Quella è opera di Clark. Sale su, non c’è nessuno, e sa che lei arriverà. Quindi lo scrive e torna a nascondersi.

La showrunner ha inoltre dichiarato che la lingua di Annie K potrebbe essere stata lasciata sul pavimento dal capitano Hank Prior (John Hawkes), che lavorava per Silver Sky o che le donne avessero deciso di tagliarla come “gesto di gentilezza e riverenza nei confronti di questa martire”. Issa non ha tuttavia spiegato il motivo per cui quell’elemento è stato lasciato negli spazi dei laboratori. I fan hanno quindi ipotizzato che sia più probabile che Kate McKitterick di Silver Sky abbia ordinato a Prior di lasciarla come avvertimento con lo scopo di spaventare chi sta protestando contro la miniera.

Che ne pensate delle spiegazioni relative alla scritta sulla lavagna mostrata nel primo episodio di True Detective: Night Country?

Fonte: GQ