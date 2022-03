Ladiè attualmente in fase di sviluppo:sarà impegnato come produttore esarà sceneggiatrice, produttrice e regista del pilot.

La nuova stagione del progetto antologico si intitola, provvisoriamente, True Detective: Night Country. Secondo le indiscrezioni la storia dovrebbe essere ambientata nell’Artico dove l’oscurità può durare anche più di 24 ore e avrà due donne come protagoniste.

Nel team della produzione ci saranno anche Adele Romanski, Mark Ceryak di Pastel e Anonymous Content.

Il creatore dello show, Nic Pizzolatto, aveva annunciato nel 2020 che non si sarebbe occupato dell’eventuale ritorno sugli schermi della serie dopo aver creato e scritto le precedenti stagioni. True Detective ha debuttato nel 2014 sugli schermi con le puntate con star Woody Harrelson e Matthew McConaughey. La seconda stagione è arrivata un anno dopo con star Colin Farrell, Rachel McAdams, Vince Vaughn, e Taylor Kitsch. La terza, invece, è andata in onda nel 2019 e aveva come star Mahershala Ali e Stephen Dorff.

Lo show ha ricevuto 23 nomination agli Emmy, vincendone 5 grazie alla prima stagione.

Fonte: Variety