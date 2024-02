True Detective, la serie antologica creata da Nic Pizzolatto, è tornata sugli schermi televisivi con Night Country e la nuova stagione è diventata su HBO la più vista di sempre del progetto.

I dati relativi alle visualizzazioni dei primi quattro episodi svelano infatti che è stata raggiunta quota 12,7 milioni di spettatori sulle varie piattaforme, superando gli 11,9 milioni che avevano visto il primo capitolo della storia, che ha debuttato nel 2014.

Le cifre sono però da prendere in considerazione tenendo conto che il debutto dello show era disponibile in streaming solo su HBO Go. All’epoca gli episodi ottenevano circa 2,3-3,5 milioni di spettatori sintonizzati sulla première su HBO. Attualmente, invece, la messa in onda “tradizionale” si ferma a 0,6-0,7 milioni e la cifra aumenta grazie allo streaming su Max.

Il quinto episodio di Night Country è attualmente arrivato a 5 milioni di spettatori sulle varie piattaforme dopo il debutto avvenuto su Max nella giornata di venerdì.

Che ne pensate dei dati ottenuti dalla stagione Night Country della serie True Detective?

Nei nuovi episodi disponibili in Italia su Sky e in streaming su NOW, quando la lunga notte invernale cala a Ennis, in Alaska, gli otto uomini che gestiscono la Tsalal Arctic Research Station svaniscono senza lasciare traccia. Per risolvere il caso, le detective Liz Danvers (Foster) ed Evangeline Navarro (Reis) dovranno affrontare i loro demoni e l’oscurità per scoprire segreti sepolti e ben custoditi dal ghiaccio.

Issa López è showrunner, creatrice, regista ed executive producer. Jodie Foster, oltre ad essere protagonista, è anche executive producer insieme a Barry Jenkins, Adele Romanski, Mark Ceryak di PASTEL e Alan Page Arriaga. Per Anonymous Content hanno lavorato come executive producers Mari Jo Winkler, Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Cary Joji Fukunaga e Nic Pizzolatto.

Fonte: Deadline