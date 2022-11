CBS ha svelato la data d’uscita di True Lies, la serie tv basata sul film di James Cameron del 1994 con Arnold Schwarzenegger.

La serie tv, che avrà come protagonista Steve Howey, visto in Shameless, andrà in onda il 23 febbraio 2023 negli Stati Uniti. Al momento non sappiamo ancora chi si occuperà della distribuzione dello show nel nostro paese, ma vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori novità.

Questa la breve trama diffusa della serie TV di True Lies:

Scioccata nello scoprire che il suo insipido e insignificante marito, un consulente informatico, è un’abile spia internazionale, una casalinga di periferia insoddisfatta è spinta in una vita di pericolo e avventura quando viene reclutata per lavorare al suo fianco per salvare il mondo mentre cercano di rivitalizzare il loro matrimonio privo di passione.

Di seguito invece la descrizione del film del 1994 con Arnold Schwarzenegger:

Remake di una commedia francese intitolata La Totale!, True Lies racconta la storia di Harry Tasker (Schwarzenegger), un tizio tranquillo che vende computer e che nel tempo libero, in quanto prototipo del signore di mezza età senza grilli per la testa e dedito solo al suo lavoro, annoia mortalmente la moglie Helen (Jamie Lee Curtis) e la figlia Dana (Eliza Dushku). Tutto ciò, in un ribaltamento del classico tema dell’identità segreta, lo scopriamo dopo aver assistito a un esempio pratico di quello che Tasker fa per davvero nella vita: è una spia, che lavora per l’agenzia governativa segreta Omega Sector insieme agli agenti Gib e Faisil (Tom Arnold e Grant Heslov).

