CBS ha ordinato la produzione della prima stagione della serie, ideata come reboot del film.del 1994 di James Cameron con Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis.

Nel ruolo del protagonista ci sarà l’attore Steve Howey, che eredita il ruolo avuto da Schwarzenegger sul grande schermo, mentre al suo fianco sarà Ginger Gonzaga l’erede di Jamie Lee Curtis.

La sinossi ufficiale del progetto anticipa:

Scioccata nello scoprire che il suo insipido e insignificante marito (Steve Howey), un consulente informatico, è un’abile spia internazionale, una casalinga di periferia insoddisfatt (Ginger Gonzaga) a è spinta in una vita di pericolo e avventura quando viene reclutata per lavorare al suo fianco per salvare il mondo mentre cercano di rivitalizzare il loro matrimonio privo di passione.