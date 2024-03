Danai Gurira ha condiviso un adorabile video che mostra la reazione di Andrew Lincoln alla visione del nuovo costume di Michonne nella serie The Walking Dead: The Ones Who Live.

L’attrice indossava infatti gli abiti con il simbolo della Civic Republic Military e ha ammesso su Instagram che ha apprezzato il risultato finale grazie al lavoro compiuto dalla costumista Eulyn C Hufkie, che ha girato il breve filmato.

L’interprete di Rick è stato immortalato mentre esce dalla sua roulotte per abbracciare l’amica e collega ed esprimere le sue lodi. Andrew scherza inoltre dicendo che anche lui vuole le “cose” che fanno sembrare la vita più stretta.

Che ne pensate del video che svela la reazione di Andrew Lincoln alla visione del nuovo costume di Michonne indossato da Danai Gurira in The Walking Dead: The Ones Who Live?

Scott M. Gimple è showrunner del progetto e produttore esecutivo insieme a Lincoln, Gurira, Denise Huth e Brian Bockrath. Greg Nicotero è tra i consulenti della produzione e ha supervisionato il lavoro per portare in vita gli zombie grazie al make up.

Potete trovare tutte le informazioni su The Walking Dead nella nostra scheda.

Fonte: Instagram