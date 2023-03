Twilight of the Gods: Zack Snyder conferma che lo sviluppo della serie animata sta continuando

Zack Snyder ha confermato che lo sviluppo di Twilight of the Gods, la serie animata ordinata da Netflix nel 2021, è ancora in corso.

Il regista, parlando con The Nerd Queens, ha spiegato:

Sta andando avanti incredibilmente bene e ha un aspetto fantastico. Sono realmente entusiasta. Ci sto lavorando quotidianamente ed è fantastico, ne sono realmente elettrizzato e arriverà prossimamente.

Snyder ha invece frenato le speranze dei fan di Army of the Dead che speravano di poter presto vedere sugli schermi lo spinoff anime Lost Vegas. Il progetto è attualmente in pausa, secondo quanto dichiarato da Zack, per “motivi tecnici”.

Twilight of the Gods non ha ancora una trama ufficiale e, per ora, è stato solo anticipato che la serie si ispirerà alla mitologia norrena.

Nel cast di doppiatori ci saranno Sylvia Hoeks nel ruolo di Sigrid Stuart Martin che sarà Leif, Pilou Asbæk nella parte di Thor, John Noble che sarà Odino, Paterson Joseph nella parte di Loki, Rahul Kohli a cui è stato affidato il ruolo di Egill, Jamie Clayton che sarà Seid-Kona, Kristopher Hivju nei panni di Andvari, Peter Stormare che interpreterà Ulfr, Jamie Chung nel ruolo di Hel, Lauren Cohan che sarà Inge, Corey Stoll nella parte di Hrafknel.

Che ne pensate? Siete felici che lo sviluppo di Twilight of the Gods non sia stato abbandonato da Zack Snyder?

Fonte: The Nerd Queens