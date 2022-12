In onda su Sky Atlantic a partire dal 21 maggio 2017 - in contemporanea con gli USA

Al Strobel, meglio conosciuto per il ruolo del venditore di scarpe con un braccio solo Phillip Michael Gerard/Mike in Twin Peaks, è morto all’età di 83 anni.

La produttrice Sabrina Sutherland ha riportato la notizia della morte di Strobel il 2 dicembre su Facebook, scrivendo:

Sono triste di dover pubblicare che Al Strobel è morto la scorsa notte. Lo amavo teneramente.

Non è stata data una causa di morte per l’attore. Strobel ha interpretato l’Uomo con un braccio solo nella serie originale di Twin Peaks dell’ABC, riprendendo il suo ruolo nel film di David Lynch del 1992 Twin Peaks: Fuoco Cammina con Me e nella serie limitata revival del 2017 con Kyle MacLachlan.

Proprio MacLachlan ha ricordato Strobel su Instagram:

Uno degli attori più carini di sempre. Sono così dispiaciuto di sentire questa notizia. Ha portato un’intensità nel mondo di Twin Peaks che era essenziale.

Mark Frost, che ha co-creato Twink Peaks con Lynch, ha commentato la morte dell’attore su Twitter:

Oh no… Caro Al… come quelli di voi abbastanza fortunati da averlo incontrato nel corso degli anni, che gentiluomo caloroso e meraviglioso che era. Riposa In Pace, amico mio.

L’ultima apparizione su schermo di Strobel risale proprio al 2017, nella stagione 3 di Twin Peaks.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book