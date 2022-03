La storia della rock banddiventerà unaprodotta da, tramite la sua casa di produzione Bad Robot, per la piattaforma di streamingIl progetto, ancora senza un titolo ufficiale, è nelle prime fasi di sviluppo e sarà scritto da Anthony McCarten, nominato ai premi Oscar e già autore dello script di Bohemian Rhapsody, film sulla storia di Freddie Mercury che ha permesso all’attore Rami Malek (Mr. Robot) di conquistare l’ambita statuetta assegnata dall’Academy.

Attualmente, inoltre, non è stato svelato se Bono e gli altri membri della band saranno coinvolti, tuttavia sembra che le star della musica saranno interpellate durante le varie fasi della realizzazione.

Sul piccolo schermo si dovrebbe quindi ripercorrere la carriera di Bono, del chitarrista Edge, del bassista Adam Clayton e del batterista Larry Mullen Jr dal 1976, anno in cui il gruppo si è formato nella periferia di Dublino. Gli U2 hanno venduto oltre 170 milioni di copie dei loro 14 album e hanno conquistato in carriera ben 22 Grammy, entrando nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2005.

Fonte: The Hollywood Reporter