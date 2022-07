La terza stagione di The Umbrella Academy è da poco disponibile su Netflix e vede i protagonisti tornare nel presente dopo il periodo trascorso a Dallas nel 1963, solo per scoprire di aver cambiato drasticamente la linea del tempo e di aver causato un’altra apocalisse imminente. La serie è tratta dai fumetti di Gerard Way e Gabriel Bá, da cui però, nel corso delle tre annate, ci sono alcuni momenti che non abbiamo potuto vedere sullo schermo. In un’intervista con Tudum, lo showrunner della serie, Steve Blackman, ha infatti rivelato che ci sono “molte cose” che non hanno potuto trasporre dal fumetto originario a causa dei costi elevati che avrebbero richiesto. Ecco quali:

C’è la grande storia della Torre Eiffel che volevamo fare fin dalle prime pagine, con i bambini che combattono contro Gustave Eiffel e la torre che prende vita come un robot. Abbiamo messo in preventivo queste cose, mi sono seduto con i team degli effetti speciali e ho chiesto: “Quanto costerebbe?”. E poi ho avuto uno shock. Ci sono cose che volevo fare a Dallas nella seconda stagione che non potevamo permetterci di fare, ma siamo riusciti ad arrivare a Dealey Plaza. Sono stato davvero orgoglioso di poterlo fare.

Non sappiamo ancora se ci sarà una quarta stagione di The Umbrella Academy, ma intanto Blackman fornisce un’anticipazione su quello che possiamo aspettarci dai nuovi episodi: “Una delle storie che voglio raccontare l’anno prossimo, se otterremo il rinnovo, è uno dei più grandi misteri della graphic novel. Non voglio dire di cosa si tratta, ma probabilmente i fan lo scopriranno”.

Ricordiamo inoltre che lo showrunner ha recentemente rivelato che un’eventuale nuova stagione potrebbe essere l’ultima per lo show: trovate maggiori dettagli in questo articolo.

Cosa ne pensate delle parole di Steve Blackman su The Umbrella Academy? Quali scene del fumetto vi piacerebbe vedere in un’eventuale quarta stagione? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

FONTE: TUDUM