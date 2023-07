Questa settimana è stato annunciato che il sindacato degli attori SAG-AFTRA è ufficialmente in sciopero, e un aspetto importante dello sciopero riguarda le retribuzioni derivanti dai progetti che vengono trasmessi sui canali di streaming. Ieri molti attori, inclusa la star della Marvel Sean Gunn, hanno partecipato ai picchetti. Prima di interpretare il ruolo di Kraglin nell’universo cinematografico Marvel, Gunn ha conquistato notorietà grazie al suo ruolo nei panni di Kirk nella serie televisiva Una mamma per amica (Gilmore Girls). Nel corso dell’intervista con The Hollywood Reporter durante il picchetto, Gunn ha spiegato di essere lì per protestare specificamente contro Netflix. Ha menzionato che ha fatto parte per molto tempo della serie televisiva Una mamma per amica, che ha generato enormi profitti per Netflix. La serie è stata uno delle più popolari per oltre un decennio e viene vista in streaming molte volte, ma Gunn sostiene di non aver ricevuto praticamente nessun introito da esso. Oggi Gunn ha rivelato sui social media che The Hollywood Reporter ha rimosso l’intervista.

“Un tweet con un’intervista video a Sean Gunn che discuteva dei suoi diritti residuali da ‘Gilmore Girls‘ è stato rimosso perché non teneva conto di come i diritti residuali a cui si riferiva Gunn fossero pagati dallo studio e non dallo streamer, Netflix“, ha twittato THR.

“È assolutamente assurdo. Nella mia intervista non ho mai usato la parola ‘residui’. Il punto che stavo facendo è che NON vediamo alcun compenso per il numero di visualizzazioni su Netflix. Al contrario, riceviamo una somma molto esigua dalla WB in base alle licenze. Fai meglio di così @THR“, ha risposto Gunn.

L’attore ha anche risposto al suo tweet con un video di risposta.

“Ehi, ho appena scritto su Twitter, ma ho pensato di fare questo video per chiarire alcune cose“, ha esordito Gunn. “Ieri ho fatto un’intervista dal picchetto di Netflix per The Hollywood Reporter, e l’hanno tolta perché, a quanto pare, non ho fatto attenzione al fatto che i miei residui non sono pagati da Netflix, ma che in realtà sono pagati dalla casa di produzione, la Warner Bros. Ok, prima di tutto, non ho mai usato la parola ‘residui’ nella mia intervista, ma non è questa la cosa importante. La cosa importante è che il punto centrale della mia intervista è che Netflix non paga i diritti agli attori, quindi non c’è alcuna condivisione del successo di uno show con Netflix“.

Gunn ha poi continuato: “È vero che pagano una tassa di licenza alla Warner Bros. e poi la Warner Bros. paga i residui di quella tassa di licenza, che è una somma molto piccola, in particolare per uno show che non è più in onda da molto tempo. Ma quando lo show ha un enorme successo e genera milioni di dollari di profitti per Netflix, noi non partecipiamo a nulla di tutto ciò. In gran parte, perché non c’è trasparenza sui loro numeri, ma in realtà si tratta di equità per tutti e vogliamo solo assicurarci di avere un accordo equo. Se uno show è un successo, dovremmo parteciparvi. Mi sembra del tutto ragionevole, credo che chiunque possa capirlo. Ma Hollywood Reporter, se volete contattarmi, sono qui per parlare in qualsiasi momento, ma credo che l’intervista dovrebbe tornare in evidenza. Pace a tutti“.

Potete vedere il suo video qui sotto:

E voi che cosa ne pensate delle dichiarazioni di Sean Gunn? Ditecelo nei commenti.

Fonte: Twitter e TheWrap

